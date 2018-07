Kawhi Leonard ve Toronto Raptors takasının perde arkası

Kawhi Leonard, NBA'de San Antonio Spurs formasıyla geçen 6 sezonun ardından Toronto Raptors'a takas oldu. Şampiyonluk ve çeşitli ödüllerle süslenen bu yolculuk zor bir kararın ürünüydü. NBA'in akışını değiştiren o gün Spurs başantrenörü Gregg Popovich için işler hiç de kolay değildi.

DRAFT GECESİ

23 Haziran 2011 tarihinde New York'un Brooklyn bölgesinde mukim Barclays Arena'da gerçekleştirilen 2011 NBA Draftı sırasında San Antonio Spurs üst yönetimi hayli telaşlıydı. Zira takımın hedefinde San Diego Üniversitesi'nin 2.01 metrelik forveti Kawhi Leonard vardı ve Spurs'ün 29. sıradan seçim yapacağı göz önüne alındığında Leonard'ın o sıralara kalma ihtimali yoktu. Bu sebeple Spurs, 20 yaşındaki genç basketbolcu için başantrenör Gregg Popovich'in favorilerinden -yedek oyun kurucu- George Hill'i gözden çıkarmıştı. Öte yandan deneyimli başantrenör, yapılacak bu hamleden pek de emin değildi.

Popovich o anları şöyle anlatıyor, "Benim için burada başantrenör olarak geçirdiğim 20 yıldaki en zor karardı. Odada otururken ölümüne korkuyorduk. Sanıyorum 15. sıradan seçtik. 11., 12. 13. sıra seçimleri yapılırken Danny Ferry, takımın CEO'su, ile birbirimize bakıp 'Bunu gerçekten yapacak mıyız?' diyorduk.

Bu çocuğu tanımıyorduk. Şutör değil, skorer değil. Dışarıda oynayan bir oyuncu değil, ribaund alan bir uzun."

2.01 metre boyunda ve 3 numara oynayan Leonard'ı "ribaund alan bir uzun" olarak tanımlamak dahi Popovich'in Leonard hakkında sahip olduğu bilgi birikimine dair önemli bir ipucuydu.

İlk sırasında Kyrie Irving'in Cleveland Cavaliers tarafından seçildiği draftın 11. sırasına gelindiğinde San Antonio Spurs'ün o dönemki yardımcı genel menajeri Dennis Lindsey ile Indiana Pacers genel menajeri David Morway arasında yoğun bir telefon trafiği başladı. Spurs 29, Pacers ise 15. sıradan tercih yapacaktı. Nihayetinde Spurs, Hill'i takas etme teklifiyle Pacers'ın kapısını çaldı. Pacers; George Hill'i, 26. sıradan draft edildiği 2008 yılından beri takip ediyordu. Bu nedenle teklife olumlu yanıt vermeleri çok zor olmadı. Bununla birlikte söz konusu takas, yalnızca belirli bir oyuncunun draft edilmesi halinde gerçekleşecekti.

Öte yandan Spurs genel menajeri R.C. Bufford'un açıkladığına göre Hill'i takas etmek amacıyla kapısı çalınan tek takım Pacers değildi. Bu amaçla birden çok takımla görüşmeler yapıldı ancak bu takımların her biri; tercih sıraları geldiğinde, önceden ilgilendikleri oyuncuların seçilmemiş olması nedeniyle Hill takasına yanaşmadı. Diğer taraftan Kawhi Leonard'ın peşinde olan tek takım da Spurs değildi. Hill takasının asli muhatabı Pacers da Leonard'ın oyun tarzını beğeniyordu. Sorun, 15. sıraya gelindiğinde Leonard'ın hala boşta kalacağını hesaba katmamış olmalarıydı. Pacers'ın beklentisi Leonard'ın 5. veya 6. sıradan alıcı bulmasıydı. Yine de tercih yapılırken eldeki kadroyu doğru değerlendirmek gerekiyordu. Morway bu durumu şöyle açıklıyor, "Kawhi hala boşta kalınca onu seçmek için düşünmemiz gerekiyordu. Ancak Danny Granger ve Paul George'a sahiptik ve bu nedenle takas bizim için biraz daha kolay hale geldi."

Nihayetinde Pacers, elinde Leonard ile aynı pozisyonu oynayan 2 oyuncunun varlığını da göz önüne alarak Spurs ile bu takası gerçekleştirdi. Leonard bu hamleyi, "Benim için tamamen şok oldu." sözleriyle açıkladı.

Ancak işin zor kısmı takastan sonraydı. Popovich, bu gelişmeyi Hill'e bizzat kendisi aktarmak istedi ve telefonu eline aldı. Spurs genel menajeri R.C. Bufford o sırada yaşananları, "Çok duygusal bir andı. Oradaydım ve olan biteni gördüm. Popovcih son derece duygusaldı." şeklinde anlattı. Nihayetinde Popovich en sevdiği oyunculardan birini kaybetmiş ve bu hamle, yakından tanımadığı, hatta hakkında pek az fikir sahibi olduğu, bir oyuncu için yapılmıştı.

Aynı zamanda Spurs için bu takasın ardından bir başka sorun daha kapıda bekliyordu. Draft 23 Haziran'da yapılırken NBA Oyuncular Birliği (NBPA) ile NBA (NBA Başkanı ve 30 takım patronu) arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin süresi dolmak üzereydi ve ufukta anlaşma görünmüyordu. Bu da 1 Temmuz 2011'de başlayacak bir lokavtın habercisiydi ve lokavt süresince takımların herhangi bir şekilde, doğrudan yahut herhangi bir personel aracılığıyla oyuncularla irtibat kurması yasaktı. Dolayısıyla Spurs'ün, Leonard ile irtibat kurabilmek adına sadece 7 günlük bir süresi vardı. Spurs'ün, "şut doktoru" lakabıyla tanınan antrenörü, Chip Engelland ve Chad Forcier, 161 gün sürecek bu lokavt periyodunda uygulaması amacıyla Leonard'a özel bir şut programı hazırladılar. Bu, şut sırasında topu -yüz hizasına gelecek şekilde- biraz daha aşağıdan kaldırıp başın üzerindeyken elden çıkarmayı ön gören bir programdı. Spurs yönetimi 20 yaşındaki genç Leonard'ın planı harfiyen uygulayacağından emindi zira genç oyuncunun iş ahlakıyla ilgili kulaklarına çalınan bilgiler son derece olumluydu. Gelecek zaman bunun tam da böyle olduğunu ispatladı.

İPLERİN GERİLMESİNE SEBEP OLAN SAKATLIK SÜRECİ

Kawhi Leonard, 2017-18 sezonunu sağ kuadriseps sakatlığı nedeniyle geç açtı. Leonard, Spurs ile sezonun ilk maçına 12 Aralık'ta oynanan ve 95-89 kaybedilen Dallas Mavericks, son maçına ise 13 Ocak'ta oynanan ve 112-80 kazanılan Denver Nuggets karşısında çıktı.

Leonard, herkesin detaylarını merakla beklediği sakatlığıyla ilgili 7 Mart'ta verdiği bir demeçte, çektiği acının seviyesini açıklamanın zor olduğunu söyledi ve şöyle devam etti, "Ben bir rekabetçiyim ve oynayabilecek durumda olsaydım oynardım." Yıldız oyuncu aynı röportajda kariyerini Spurs'te sonlandırmak isteyip istemediği sorusuna da "Kesinlikle evet." yanıtını verdi.

Leonard 13 Ocak'ta çıktığı son maçın ardından Spurs formasını son kez 21 Mart'ta gerçekleştirilen bir fotoğraf çekimi için giydi. Spurs'ün yaşayan efsanesi Manu Ginobili o anı, "Çok kısaydı ama onu etrafımızda görmek güzeldi." sözleriyle anlattı. Leonard o gün kendisine oynayabilecek durumda olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır, yoksa niye oynamayayım?" yanıtını verdi. Aylar önce, aralıkta, Popovich'e Leonard'ın durumu sorulduğunda alınan yanıt "Bunu Kawhi'ın grubuna sormalısınız." olmuştu. Peki bir sakatlık nasıl bu denli karmaşık bir hal aldı, süreci bu noktaya ne getirdi ve Popovich'in vurgulu bir şekilde söylediği "Kawhi'ın grubu" ifadesi ne anlama geliyordu? Biraz geriye gitmek gerek…

KUADRİSEPS SAKATLIĞI

Basına açık bir şekilde yansıyan gerginlikler 2017 yazında başladı. Zira Leonard'ın sakatlığı sebebiyle çektiği ağrılar artmıştı, tedavilere olumlu yanıt vermiyordu. Yaz başında tedavi süreci Spurs sağlık ekibinin inisiyatifinde gerçekleştiriliyordu ve yıldız oyuncu San Antonio'da kulüp doktorları, San Diego'da ise kişisel antrenörü eşliğinde rehabilitasyon sürecini geçiriyordu. Ancak çekilen acıyla doğru orantılı olarak Leonard cephesindeki tedirginlik düzeyi de arttı. Bu sebeple Leonard'ın menajeri Mitch Frankel ve dayısı Dennis Roberson, Spurs'ü, tedavi süreciyle ilgili dışarıdan danışmanlık alması hususunda zorlamaya başladılar. Bu çabalar neticesinde tedavi sürecinde Dr. Keith Pyne danışman olarak görev yapmaya başladı.

Leonard 2017-18 sezonunda son kez sahaya çıktığı Nuggets maçında 28 dakikada 19 sayı atarak parlak bir performans gösterdi ve takip eden süreç için beklentiler arttı. Ancak bu beklentiler karşılık bulamadı. Popovich, Brooklyn Nets maçı öncesi yaptığı açıklamada Leonard'ın belirsiz bir süre parkelerden uzak kalacağını belirtti. "Tekrar sakatlanmadı, ağrıları arttı ama [Nuggets] maçının hemen ardından değil. Belki bir sonraki gün ya da öyle bir şey ama acısı azalmadı." diyen Popovich kötü haber şu sözlerle verdi, "İyileşme süreci yolunda gitmiyor."

Sakatlığın bir kez daha başını ağrıtması üzerine Leonard, faaliyetlerini New York merkezli yürüten ortopedist cerrah Dr. Jonathan Glashow –NHL (buz hokeyi) takımı New Jersey Devils ve NBA ekibi Philadelphia 76ers ile de çalışıyor- ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından rehabilitasyon çalışmaları tamamıyla Glashow tarafından yönlendirildi. Gelişmelerden Spurs sağlık ekibi haberdar edildi. Leonard artık çalışmalarını NBA Oyuncular Birliği'nin Manhattan, New York'ta bulunan tesislerinde gerçekleştiriyordu ve Spurs'ün bu çalışmaları takip eden bir ekibi de orada hazır bulunduruluyordu.

Taraflar arasındaki çatışma çok keskindi. Kawhi Leonard'ın ekibi ile Spurs sağlık ekibi arasında, yaşanan sakatlığın niteliği ve tedavi metoduyla ilgili ciddi bir ayrışma mevcuttu. Önce kuadriseps sakatlığından başlayalım.

Kuadriseps kası; 4 kasın birleşiminden oluşan bacağın tek ve kuvvetli ekstansör kasıdır. Diz hareketlerinde temel bir fonskiyonu olan bu kas; yürümek, koşmak ve hatta ayakta durmak gibi temel hareketlerin sağlıklı gerçekleşebilmesi adına bacak yapısında temel bir işleve sahip. Kuadriseps kasında meydana gelen bir zayıflık bacağı düz bir şekilde tutabilme noktasında dahi ciddi sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebilir.

Spurs sağlık ekibi ile Leonard'ın kampı arasındaki keskin görüş ayrılıkları ise şu temelde şekillendi:

Leonard, 2015-16 sezonunda 25 Mart-28 Mart tarihleri arasında oynanan iki Memphis Grizzlies ve bir de Oklahoma City Thunder maçını kuadriseps kasında yaşadığı bir sorun nedeniyle kaçırdı. Leonard cephesi söz konusu sakatlığın; kuadriseps kasında meydana gelen ve Leonard'ın 3 maç kaçırmasıyla neticelenen derin bir ezilme ve bunu seri olarak takip eden diğer ezilmelerin sonucu olduğu kanaatini taşıyor. Leonard cephesinde tedavi sürecinin; kuadriseps kasında farklı zamanlarda ezilmelerin meydana geldiği bölge ve daha sonra bu bölgede oluşan ve kas ile diz arasındaki bağlantıyı olumsuz etkileyen atrofi üzerinden ilerlemesi gerektiği görüşü hakim.

Spurs cephesi ise kuadriseps tendimoni olarak tanımladığı sorunu; kası sürekli olarak bitkin halde tutacak şekilde dejeneretif bir etki yaratan tendon rahatsızlığı olarak açıklıyor.

Nihayetinde sakatlığı Leonard cephesi "kas", Spurs cephesi ise "tendon sakatlığı" olarak niteliyor. Sorun şu ki her iki tespit için izlenmesi gereken tedavi yöntemleri farklı.

LEONARD VE TAKIM ARKADAŞLARI

Tarih 17 Mart 2018, Cumartesi. Minnesota Timberwolves karşısında alınan bir galibiyetin ardından takımın veteran oyuncusu Tony Parker diğer oyuncuların soyunma odasından çıkmamasını istedi ve Kawhi Leonard'la burada bir konuşma yapıldı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre, oyuncuların sesleri soyunma odasının dışından duyulabilecek kadar yüksekti. Amaç Leonard'ı, tekrar parkelere dönmeye ikna etmekti ancak Leonard oynamak için yeterince sağlıklı olmadığını belirterek rehabilitasyon çalışmalarına devam etme tercihinde bulundu. Toplantıda yaşananların detayları ise oyuncular tarafından detaylandırılmadı. Danny Green ve Rudy Gay daha sonradan yaptıkları açıklamalarda bu görüşmenin, aralarında yaptıkları bir konuşmadan ibaret olduğunu belirtirken Parker ise bunun aile arasında bir iş olduğunu söyledi. Ancak Fransız oyuncu yaklaşık 1 hafta sonra, 23 Mart'ta basına verdiği demeçte Leonard'a ağır bir gönderme yaptı.

Parker 2017 playoff'larında sol kuadriseps kasından sakatlık geçirdi. Parker bu sakatlık sebebiyle Houston Rockets karşısında oynanan konferans yarı final serisinin 3. maçıyla birlikte playoff'ları, takip eden süreçte ise 2017-18 sezonunun ilk 19 maçını kaçırdı. Bu, 5 Mayıs 2017'den 27 Kasım 2017 tarihleri arasında geçen uzun bir periyottu. Leonard ile aynı isimle rapor edilen sakatlığı yaşadıktan sonra All-Star arası gelmeden parkeler geri dönmeyi başaran Parker, Leonard'a en büyük taşı da bu hususla ilgili attı ve şöyle konuştu, "Ben de bu süreçten geçtim. 8 aylık bir rehabilitasyon süreciydi. Leonard'ın yaşadığıyla aynı tarzdı ama benimki 100 kat daha kötüydü. Sadece olumlu kalmaya çalışmalısınız.

Benim de birçok seçeneğim vardı. Böyle bir sakatlık geçirince Los Angeles'a, Avrupa'ya, Fransa'ya veya başka bir yere gidebilirdim ama ben Spurs doktorlarına güvendim. Onlar bütün kariyerim boyunca benimle birliktelerdi. Başka bir seçeneği tercih etmek için iki haftam geçmedi. Benim için bu akılsızlık olurdu çünkü dünyanın en iyi sağlık ekibine sahibiz."

Parker'ın açıklamaları, Leonard'ın menajeri Frankel'e de soruldu ve alınan yanıt şöyle oldu, "Kawhi ile Tony Parker'ın yaşadığı sakatlıkların aynı olduğunu düşünmüyorum. Şurası gayet açık ki, Spurs ve Kawhi'ın doktorları onun sağlıklı olması için uğraşıyorlar. Ancak sorun, yazılıp çizildiği kadar kolay değil, bu nedenle sakatlığının gerçekten iyileşmesi, tendonunun sağlıklı olması gerekiyor. Odak noktası bu."

Parker, 7 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Charlotte Hornets'le sözleşme imzaladı ve 18 yıllık Spurs macerasını sonlandırdı. Fransız oyuncuya gelen soruların başında ise 2017-18 sezonu boyunca Leonard'la yaşadıkları geliyordu. Parker bu soruları, "Kawhi Leonard ile hiçbir problemim yok. Hiçbir zaman tartışma yaşamadık." sözleriyle yanıtladı.

Fransız oyuncu, yaşadığı sakatlığın Leonard'ınkinden 100 kat daha kötü olduğu yönündeki demeciyle ilgili ise, "Bunu söyledim çünkü doğruydu. Ancak bu, onun yaşadığı sakatlığın ciddiyetini azaltmıyor. O, franchise'ı devraldı ve ben de ona bu meşaleyi büyük bir memnuniyetle devrettim. Medyanın, söylediklerimden sadece bir bölümü alıp onunla oynamak istemiyormuşum gibi yansıtması çok üzücü."

BRIAN ELFUS'UN AYRILIŞI VE LONARD'IN DAYISI

2014 yılında Leonard el bileğinden bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık 15 maça mâl oldu. Tedavi süreci ön görüldüğü gibi ilerlemeyince Leonard'ın menajerleri Brian Elfus ve Frankel, sakatlıkla ilgili ikinci bir görüş alınmasını talep etti. Bunun üzerine Leonard, menajerleri tarafından uygun görülen bir uzmana gösterildi ve bu süreç herhangi bir sorun yaşanmadan atlatıldı.

Spurs yöneticileri, Leonard-Spurs ilişkileri açısından dönüm noktasının 2016 yılında Leonard ile Elfus'un yollarının ayrılması olduğu kanaatinde. Zira Elfus'un, Spurs antrenör ve yönetici ekibiyle sağlam ilişkileri vardı ve bu ayrılık Leonard'ın kariyerinde başka bir kişinin adının ön plana çıkmasına zemin hazırladı. Danny Roberson, Leonard'ın dayısı.

Yıldız oyuncunun babasının 2008'de vurularak öldürülmesinin ardından onunla en yakın ilişkiyi kuran kişiydi Roberson. 2015 yazında Leonard'ın Spurs ile imzaladığı 4 yıl 90 milyon Dolarlık kontratın pazarlık aşamasında da hayli etkindi. Diğer taraftan Leonard, bir spor markasından aldığı 4 yıl 22 milyon Dolarlık teklifi reddederken bu kararın altında da Roberson'ın teklif edilen miktarı az bulmasının yattığı gelen haberler arasında.

Elfus'un ardından Leonard'ın kariyer planlaması Frankel-Roberson ikilisi tarafından şekillendirilmeye başladı ve Spurs cephesindeki genel kanaat, bu ikilinin Leonard'ı daha büyük bir pazara götürme niyetinde olduğuydu. İlerleyen aşamalarda yaşananlar tam da bu doğrultuda gelişti.

KAWHI LEONARD AYRILMAK İSTİYOR

16 Haziran Cumartesi, Leonard'ın Spurs'ten ayrılmak istediği haberleri ABD medyasına yansıdı. 27 yaşındaki oyuncunun tercihi Los Angeles, mümkünse Lakers'tı. Bu haberin ardından geçen 1 aylık zaman diliminin ardından San Antonio Spurs ile Toronto Raptors arasında dört oyuncuyu kapsayan bir takas gerçekleşti. Toronto Raptors, San Antonio Spurs'ten Kawhi Leonard ve Danny Green'i; Spurs ise DeMar Derozan ile Jakob Poeltl, ek olarak 2019 NBA Draftı'nda korumalı -1 ila 20 arası- ilk tur draft hakkı elde etti. (2019 NBA Draftı'nda Raptors 1. ila 20. sıra arası tercih yapma hakkı elde ederse bu draft hakkı Spurs'e 2019 NBA Draftı 2. tur draft hakkı olarak gidecek.)

Spurs başantrenörü Popovcih'in takasla ilgili ilk açıklaması şöyle oldu, "Bu noktada geriye dönüp bakmakla ilgilenmiyorum. Bunun bir faydası olmaz. DeMar ve Jakob'ın bize katılmasından dolayı heyecanlıyım. Geçmiş hakkında konuşmak ilgimi çok çekmiyor."

KAWHI LEONARD'IN SÖZLEŞME DURUMU

Leonard; 2018-19 sezonu itibariyle, Spurs ile 2015 yazında imzaladığı ve son yılı oyuncu opsiyonlu olan 4 yıl 90 milyon Dolar tutarındaki kontratının 3. yılına giriyor. Leonard'ın bu sezon 20.1 milyon Dolar olan maaşı, %15'lik takas bonusu ile 23.1 milyon Dolar'a yükselecek. 3 milyon Dolarlık tutar Spurs tarafından ödenecek olsa da 23.1 milyon Dolarlık tutarın tamamı Raptors'ın salary cap'ine yazılacak.

Ayrılık kararının Leonard açısından en önemli sonuçlarından biri de masada bıraktığı milyon Dolarlar oldu. Leonard'ın tercihini Spurs'te kalmaktan yana kullanması halinde 5 yıl 221 milyon Dolar tutarında süper maksimum kontrat imzalama hakkı bulunuyordu. Takasın ardından süper maksimum kontrat ihtimali devre dışı kaldı. Leonard, takas tarihinden 6 ay sonra Raptors ile 4 yıl 108 milyon Dolarlık sözleşme imzalama hakkına sahip olacak. 2018-19 sezonu sonunda ise Raptors ile 5 yıl 189.6 milyon Dolarlık (yıllık asgari 32.7 milyon Dolar) kontrat imzalamak için uygun olacak. Öte yandan Leonard, beklendiği üzere, 2019 yazında kontratının son yılını, oyuncu opsiyonunu kullanarak fesheder ve bir başka takımla serbest oyuncu olarak sözleşme imzalarsa alabileceği en yüksek kontrat 4 yıl için 140.6 milyon Dolar olacak. Bu da Leonard'ın 2019 yazında başka bir takıma gitmesi halinde 80 milyon Dolar tutarında bir ücreti masada bırakmış olacağı anlamına geliyor.

KAWHI LEONARD – GREGG POPOVICH

Popovich takasın ardından Leonard hakkında "Beşinci şampiyonluğumuzu kazanmamıza yardım etti. Çok çalışkandı, her zaman. Ona iyi dileklerimizi sunuyoruz." dedi. Öte yandan Leonard ile Popovich arasındaki başantrenör-oyuncu ilişkisinin bu yaz devam etme olasılığı gerçeğe dönüşmedi. ABD Milli Basketbol Takımı, hafta içinde Las Vegas'ta küçük çaplı bir kamp yapacak. İlk gelen haberler Leonard'ın bu kampa katılma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde olsa da Raptors için girdiği sağlık kontrolünden geçen Leonard'ın kampta yer almayacağı açıklandı. Öte yandan Popovich, ABD Milli Basketbol Takımı başantrenörü olarak Leonard'a tekrar antrenörlük yapmayı dört gözle beklediğini söylemişti.

An itibariyle Leonard, Raptors'ın oyuncusu ve bu durum karşısında tepkisinin ne olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Leonard'ın Raptors'ta oynamayı reddetmesi -ki bu durum Toplu İş Sözleşmesi uyarınca, katılmadığı her antrenman ve oynamadığı her maç için belirli bir miktar ceza ön görüyor- de ihtimaller dahilinde. Raptors geçtiğimiz sezonu 59 galibiyet, 23 mağlubiyetle doğu konferansı lideri olarak tamamladı ve playoff konferans finalinde Cleveland Cavaliers'a 4-0 elendi. Leonard, 2019 yazında sınırsız serbest oyuncu olarak dilediği kararı verebilecek ancak pazarlık masasındaki gücünü 2018-19 sezonunda yaptıkları belirleyecek.