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, 'ı transfer etti

, geçtiğimiz sezon Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Amerikalı basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Thomas, 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes'te forma giymişti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 12:08
Panathinaikos, DeShaun Thomas'ı transfer etti

Bu yaz transfer döneminin hareketli ekiplerinden olan , takıma takviyelere devam ediyor. Yunan ekibi bu kapsamda geçtiğimiz sezon İsrail'de Geçen sezon Maccabi Tel Aviv takımında oynayan Amerikalı basketbolcu 'ı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Thomas ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Maccabi ile THY Euroleague'de 11.5 sayı, 3.3 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Amerikalı basketbolcu 2016-2017 sezonunda Anadolu Efes'te de forma giymişti.

Panathinaikos, bu sezon daha önce de takıma Georgios Papagiannis, Keith Langford, Ioannis Papapetrou ve Stephane Lasme'yi dahil etmişti.

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Panathinaikos, DeShaun Thomas'ı transfer etti
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