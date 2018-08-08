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Beşiktaş'ta dönemi bitti

’ın iki sezondur koçluğunu yapan görevinden ayrıldı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca dönemi bitti
Milli Basketbol Takımı'nın da Başantrenörü olan , ile yollarını ayırdı. Uzun süredir kulüp ile tecrübeli koç arasında süren fesih görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. 2016'da siyah-beyazlılarda göreve başlayan Sarıca, ilk sezonunda ligde takımına Fenerbahçe'ye karşı final oynatma başarısını göstermişti. Geçen sezon ise yaşanan sorunlar nedeniyle istenen başarı sağlanamadı... Avrupa'ya erken veda edilirken, aynı şekilde Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde de play-off'a daha çeyrek finalde havlu atıldı. Siyah-beyazlı ekipte Sarıca sonrası koç koltuğuna oturması için üç önemli aday ise Burak Bıyıktay, ve Serkan Erdoğan.

Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca'nın, Beşiktaş ile fesih için yaptığı görüşmelerde önemli fedakârlık yaptığı belirtildi.
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Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca dönemi bitti
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