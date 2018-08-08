Beşiktaş'ta Ufuk Sarıca dönemi bitti

Milli Basketbol Takımı'nın da Başantrenörü olan Ufuk Sarıca
, Beşiktaş Sompo Japan
ile yollarını ayırdı. Uzun süredir kulüp ile tecrübeli koç arasında süren fesih görüşmelerinde anlaşmaya varıldı. 2016'da siyah-beyazlılarda göreve başlayan Sarıca, ilk sezonunda ligde takımına Fenerbahçe'ye karşı final oynatma başarısını göstermişti.
Geçen sezon ise yaşanan sorunlar nedeniyle istenen başarı sağlanamadı... Avrupa'ya erken veda edilirken, aynı şekilde Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde de play-off'a daha çeyrek finalde havlu atıldı. Siyah-beyazlı ekipte Sarıca sonrası koç koltuğuna oturması için üç önemli aday ise Burak Bıyıktay, Hakan Demir
ve Serkan Erdoğan.
Önümüzdeki sezonda garanti kontratı olan Ufuk Sarıca'nın, Beşiktaş ile fesih için yaptığı görüşmelerde önemli fedakârlık yaptığı belirtildi.