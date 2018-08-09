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Kura çekildi, ilk hafta derbi var

'nde (KBSL) 2018-2019 sezonu fikstürü, bugün gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. İlk hafta Beşiktaş - Galatasaray derbisi oynanacak.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:57
Kura çekildi, ilk hafta derbi var
'nde fikstür çekimi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Koordinatörü Murat Tümer ve takım temsilcileri katılımıyla gerçekleştirildi.

TBF Kadın Basketbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Akgün'ün konuşmasıyla başlayan kura çekiminin ardından KBSL Koordinatörü Murat Tümer kura çekimi ile ilgili teknik detayları belirtti. Kura çekimini gerçekleştiren takımların temsilcileri kısa konuşmalarla yeni sezon öncesi bütün takımlara başarılar dilediler.

Kura çekimi sonucunda ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Mersin BŞB - Hatay BŞB

BOTAŞ - İstanbul Üni.

Canik Belediye - Kırçiçeği Bodrum Basket

Beşiktaş - Galatasaray

İzmit Belediyespor - Adana Basketbol

Fenerbahçe - OGM Orman

AGÜ - Çukurova Basketbol
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Kura çekildi, ilk hafta derbi var
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