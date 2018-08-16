Hidayet Türkoğlu: Dünya Kupası için Karadağ ve Slovenya maçları önemli

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın 2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda gelecek ay çıkacağı ilk iki maçın önemine işaret etti. Ankara'da Karadağ ve deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak Milli Takım'ın medya gününde konuşan Türkoğlu, "İlk grubu lider olarak bitirdik. Şu an avantajlı durumdayız. Dünya Kupası için Karadağ ve Slovenya maçlarının çok önemli olduğunu biliyoruz. İki maçı alırsak, yolu yarılamış olacağız. Ekibimiz iyi çalışacak ve en iyi sonucu alacaktır" dedi. Türkoğlu, Milli Takım'a davet edildikten sonra katılan sporculara da teşekkür ederek, "Bizim dışımızda ayrı olaylar gelişti. Onlar da sağ olsun konu milli dava olduğu zaman duyarlı davranıp bizimle oldular" diye konuştu.

SARICA: OYUNCULARIN PERFORMANSI ÜMİT VERİYOR

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, hazırlık maçlarının önemine dikkat çekti. Sarıca,"Şimdilik eksiğiz. Kurallar nedeniyle NBA oyuncularımız ayın 30'undan sonra bizlere katılacak. 13 günlük bir süremiz olacak. 3 hazırlık maçımız var. Belki 4 de olabilir. Oyuncularımızın geçmiş dönemdeki performansları, iyi niyetli çalışmaları ilerisi için bizi umutlandırıyor" dedi