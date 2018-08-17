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Haydi el ele sahaya

Milli Eğitim Bakanı ’un “Bir dakikada kabul ettim” dediği Haydi Sahaya projesi için Spor Bakanı , “Biz bu ülkenin gençlerine inandık” yorumunu yaptı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Haydi el ele sahaya
Milli Eğitim Bakanı , Gençlik ve Spor Bakanı M. ve Basketbol Federasyonu Başkanı , "Haydi Sahaya" projesi için HiltonSA Otel'de buluştu. Bakan Selçuk, "Göreve geldikten sonra sevgili başkanımız Hido, 'Bir senedir uğraştığımız bir protokol var. Bu protokol bir türlü yapılamıyor' demişti. Bakmam bir dakika sürdü. 'Protokol, kahve içene kadar tamamlanıyor' dedim. Espri zannetti" diye konuştu.

"BU ÜLKENİN GENÇLERİNE İNANDIK"
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, sporun gençlerin emniyeti ve huzuru için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu proje, sadece inşaat projesi değil. Bir barış, sevgi ve kardeşlik projesi. Bu ülkenin gençlerine inandık ve güvendik. Gençlere nasıl bir ülke bırakacağımız kadar, Türkiye'yi nasıl bir gençliğe emanet edeceğimiz de önemli. Gençlerimiz sadece milletimizin değil, dünyanın umududur" dedi.

81 İLE BASKETBOL SAHASI YAPILACAK
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu projenin detaylarını anlattı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan basketbolun iyi olması için ortaya koyduğumuz projenin fikir lideridir. 81 ilde okulların bahçelerinde sahalar yapılacak. Bize destek veren kurumlar en az 10 olmak üzere, 30 veya 50'lik saha paketleriyle projeye katılabilecek. Tüm belediye ve ticaret odalarıyla bunu yürütmek istiyoruz."

TOP VE SAHA YOKTU!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dünkü imza töreninde birkaç ay önce yaşadığı bir olayı paylaştı: "Bir okul bahçesinde çocukları gördüm. Basketbol potasının önünde bir çocuk vardı. Elinde top yok ama potaya bakarak, vücudunu esnetiyordu. Orada bir top ve saha eksikti. Kırık potanın düzelmesi lazımdı. O çocuğun hareketini destekleyen bir hareket olarak, projemizi çok çok önemsiyorum."
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Haydi el ele sahaya
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