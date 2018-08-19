Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Türkiye, İtalya'ya kaybetti

, 'ya kaybetti

13. Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Erkek Milli Takımı, C grubundaki son maçında 'ya 69-52 yenildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 18:42

Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 16-12 önde geçen ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 30-29 üstün gitti. Ancak 'ye yalnızca 8 sayı izni verdiği 3. çeyreği 50-38 önde kapatan , sahadan 69-52 galip ayrıldı.

Milliler böylece C grubunu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı.

A, B, C ve D gruplarında 4'er takımın mücadele ettiği turnuvaya, çapraz eşleşme aşamasıyla devam edilecek. Türkiye'nin sonraki turdaki rakibi, yarın tamamlanacak grup maçlarının ardından belli olacak.

Şampiyona, 26 Ağustos'ta sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye, İtalya'ya kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN