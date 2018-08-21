Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan mesajında, "Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılan "Haydi Sahaya" projesiyle Kurban Bayramı'na girdiklerini vurgulayan Hidayet Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu projeyle eşsiz güzelliklere sahip olan Türkiye'mizin 81 iline basketbolu götürecek, yapacağımız sahalarda sporun, kardeşliğin ve umudun tohumlarını ekeceğiz. Kurban Bayramı'nda ayrıca, 22-30 Eylül tarihlerinde İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Kadın Takımımız, 25 Ağustos Cumartesi ve 26 Ağustos Pazar günleri Rusya ile ikili temas maçları oynayacak. Cumartesi günü seyircilerimizin Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip edebileceği karşılaşmada, İstanbullu basketbolseverlerin Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan ay-yıldızlılarımızı en iyi şekilde destekleyeceğine inanıyorum. Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum."