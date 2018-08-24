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Takımı, tecrübeli Birleşik Amerikalı basketbolcu 'ı kadrosuna kattı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 15:41
Joe Alexander, Beşiktaş Sompo Japan'da

2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Takımı, Birleşik Amerikalı basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2008 yılında tarafından 1'inci tur 8'inci sıradan draft edilen Joe Alexander, 203 cm boyunda ve uzun forvet olarak görev almaktadır.
26 Aralık 1986 Tayvan doğumlu olan Joe Alexander son olarak geçtiğimiz sezon İsrail ekibi Hapoel Holon forması giydi. İsrail Ligi'nde 38 maçta sahaya çıkan başarılı basketbolcu; 14.1 sayı, 5.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

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Joe Alexander, Beşiktaş Sompo Japan'da
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