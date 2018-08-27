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Ginobili basketbolu bıraktı

'de 16 yıldır forması giyen 41 yaşındaki Arjantinli oyuncu , basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 22:40
Ginobili basketbolu bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'te forma giyen 41 yaşındaki Arjantinli oyuncu , kariyerine son verdiğini duyurdu.

Ginobili, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün karmaşık duygular içerisinde basketboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 23 yıllık kariyerim sırasında hayatımda yer alan ailem, dostlar, takım arkadaşları, antrenörler, kulüp personelleri, taraftarlar, kısacası herkese büyük minnet duyuyorum. Benim için hayallerimin ötesinde harika bir yolculuktu." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 1995'te başlayan Ginobili, ülkesinin Andino, Estudiantes, İtalya'nın Viola Reggio Calabria, Virtus Bologna takımlarında oynadıktan sonra 2002'de San Antonio Spurs formasıyla NBA'e adım atmıştı.

NBA'de 4 şampiyonluk yaşayan ve 2 defa all-star seçilen tecrübeli basketbolcu, bir kez de Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşamıştı. NBA'deki 16 yıllık kariyerinde sadece Spurs'te görev alan ve normal sezonlarda 13,3 sayı, 3,8 asist, 3,5 ribaunt ortalamaları yakalayan Ginobili, Arjantin Milli Takımı'nda ise 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmıştı.

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Ginobili basketbolu bıraktı
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