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Türkiye Milli Basketbol Takımı, Galatasaray karşısında rahat

hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Galatasaray'ı 92-76 mağlup etti. A Milli Takım'da 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken 19 sayıyla oynadı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 21:32
Türkiye Milli Basketbol Takımı, Galatasaray karşısında rahat

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yapacağı maçların hazırlıkları kapsamında Galatasaray ile oynadığı karşılaşmayı 92-76 kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın ve taraftarlara kapalı oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-13 önde tamamlayan bitiren A Milli Takım, soyunma odasına da 45-34 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan milli takım, üçüncü çeyreğini 78-57 önde geçtiği mücadeleden 92-76 galip ayrıldı.

A Milli Takım'da 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. ise 19 sayı 9 ribauntluk performans sergiledi.

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Türkiye Milli Basketbol Takımı, Galatasaray karşısında rahat
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