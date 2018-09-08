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- : 81-69

Bu yıl ilk kez organize edilen Karşıyaka Turnuvası'nı, final maçında 'ı 81-69 mağlup eden kazandı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 18:56
Pınar Karşıyaka - Galatasaray: 81-69

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ilk kez organize ettiği Karşıyaka Turnuvası'nın final maçında 'ı 81-69 mağlup ederek turnuva birincisi oldu. Üç takımın katıldığı organizasyonu Galatasaray ikinci, Türk Telekom üçüncü tamamladı. Maçın en skorer ismi 20 sayı üreten Galatasaray'dan Auguste olurken, Karşıyaka'da Marei 18 sayı ile oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Marei ve Egemen'le skor üreten Pınar Karşıyaka 20-17 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin başında konuk ekip Arapovic ve Auguste ile etkili olsa da yeşil kırmızılılar Tayfun'la üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı. Kaf-Kaf, Berk'in son saniye turnikesiyle soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 48-35.

Üçüncü periyotta Chatman'in dış atışlarıyla farkı koruyan Karşıyaka, çeyreği 10 sayı üstün bitirdi: 65-55. Final periyoduna Marei ile pota altında sayılar bulan Pınar Karşıyaka maçı 12 sayı farkla kazandı: 81-69.

Bu arada güvenlik sebebiyle Galatasaray taraftarı salona alınmadı.

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Pınar Karşıyaka - Galatasaray: 81-69
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