Daha az zayıf daha güçlü!

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası
öncesi Türkiye'deki son çalışmasını İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Oyuncular, idman sonrası basın mensupları ve TBF heyeti ile bir araya geldi. Takımın başantrenörü Ekrem Memnun
, şampiyona için iddialı konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük hayallerimiz var ama bunları gerçekleştirmek kolay değil.
Eksik olduğumuz yerleri biliyoruz, öbürlerinden fazla olabileceğimiz yerleri de biliyoruz. Bütün amacımız zayıf olduğumuz noktaları daha az zayıf, güçlü olduğumuz noktaları daha güçlü gösterebilmek.
Bütün planımızı bunun üzerine kurduk. Hep oyunun içinde kalacağız. Sonunda inşallah çok güzel şeyler olacak" dedi. PERİLER'İN İLK RAKİBİ ARJANTİN
POTANIN Perileri, 2018 FIBA Dünya Şampiyonası
B Grubu'nda ilk maçında 22 Eylül'de Arjantin ile karşılaşacak. Milliler, 23 Eylül'de Nijerya, 25 Eylül de ise Avustralya ile oynayacak. Grup birincileri direkt son sekize kalırken, ikinci ve üçüncüleri çapraz eşleşme ile çeyrek final vizesi arayacak.