Potanın Perileri, Avustralya'dan fark yedi!

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Avustralya'ya 90-64'lük skorla mağlup oldu. Milliler bu sonuçla grubunu tek galibiyetle tamamladı. Millilerin gruptaki sıralaması bu akşamki Arjantin-Nijerya maçının ardından belli olacak. A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek



Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleyi TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, Milli Takımlar Genel Direktörü Haluk Yıldırım ve TBF yöneticileri de takip etti.

Ay-yıldızlılarımız, karşılaşmaya Işıl Alben, Ayşe Cora, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek ve Quanitra Hollingsworth beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin ilk 3 dakikasını Avustralya 12-5 önde geçti. Cambage ile hücumları organize eden Avustralya, 7.dakikada durumu 21-8'e getirdi. İlk periyotu 32-19 geride tamamlayan millilerimiz, ikinci çeyreğin başında Işıl Alben ile turnike basket buldu. Cambage'in sayılarıyla hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Avsutralya, 16. dakikada durumu 47-23 yaptı. Mücadelenin ilk yarısını A Milli Kadın Takımımız 53-33 geride kapattı.

Üçüncü periyotta Cambage ve George ikilisiyle sayılar bulan Avustralya, durumu da 59-33'e getirdi. Quanitra Hollingsworth'un pota altından bulduğu iki basketle rakibinin serisine son veren Ay-yıldızlılarımız, buna karşın boyalı alanı savunmakta zorlandı. Mücadelenin final periyotuna 75-49 önde giren Avustralya, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de skor üstünlüğünü korudu. 35.dakikayı 83-58 geride geçen millilerimiz, mücadeleden de 90-64 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Santiago Martin

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Alexis Mercado Pacheco (Porto Riko), Daniel Garcia (Venezuella)

Avustralya: Ebzery 2, Talbot 8, Allen 13, George 12, Cambage 25, Whitcomb 11, Madgen 3, Smith 6, Bunton 3, Magbegor 4, Lavey 3

Türkiye: Işıl Alben 9, Ayşe Cora 6, Cansu Köksal, Tilbe Şenyürek 9, Holingsvorth 11, Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez 3, Asena Yalçın 9, Merve Aydın 6, İlayda Güner 5

1. Periyot: 32-19

Devre: 53-33

3. Periyot: 75-49

OLİMPİYATA KATILIMDA YENİ FORMAT

FIBA, olimpiyata katılacak ülkeleri belirlemek için yeni bir formatı uygulamaya koydu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolundan gidecek 12 ülkeyi belirlemek için FIBA, 03-13 Şubat 2020 tarihlerinde eleme maçları oynatacak. 2019 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6, 2019 Asya Şampiyonası ve 2019 Amerika Şampiyonası'ndaki ilk 4 ve 2019 Afrika Şampiyonası'da ilk 2'de yer alan ülkeler, FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'na katılacak.



FIBA Olimpiyat Elemesi Turnuvası'nda takımlar dörderli 4 grupta yer alacak. Gruplarında ilk 3'e giren ülkeler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde edecek.