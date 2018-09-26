Obradovic: Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti büyük şans

Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, Euroleague medya gününde açıklamalar yaptı.

Sırp teknik adam, iki İstanbul kulübünün rekabetini, Yunanistan'daki Panathinakos- Olympiakos çekişmesine benzeterek, "Bu iki takım Yunan sporu için çok büyük bir şans. Ama bu tabii saygı ile yönetilen bir şans. Burada da aynı şey geçerli. Fenerbahçe ve Galatasaray çok saygı değer iki büyük kulüp. Birbirlerini daha iyi hale getirmeye çalışan iki kulüp. Saygı ve spor içinde kalmak çok önemli. Hangi takımdan bahsediyorsak bahsedelim büyük saygı duyarak konuşmalıyız" diye konuştu.

Zadar Turnuvası'ndaki maçta molada sinirden taktik tahtasını kırması hatırlatılan Obradovic, "40 dakika boyunca süren bir oyunda 30 saniyeye takılıyorsanız, böyle düşünmeye devam edin. Bu benim iş yapma şekillerimden bir tanesiydi" dedi.