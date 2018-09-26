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"Hedefimiz yine "

'nin İtalyan basketbolcusu , bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yine oynamayı hedeflediklerini ve geçen sezon finalde kaybettikleri kupayı kazanmak istediklerini söyledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 13:43
Hedefimiz yine Dörtlü Final
Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Melli açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'in şampiyonluk maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e kaybetmelerine rağmen kariyerinin en iyi performansını göstererek attığı 28 sayıyla ön plana çıkan Melli, "Finali kaybetmek çok üzücüydü. Şampiyon olamadığımız için bitmemiş hikaye gibi adlandırılabilir mi, bilemiyorum ama bu sezon hedefimiz yine Dörtlü Final'de olmak. THY Avrupa Ligi'nde bu sefer şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA BİZİ BEKLİYOR"

Melli, sezonun ilk resmi maçında 3 Ekim'de Ankara'da Anadolu Efes'le oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasının zor olacağını belirtti.

Anadolu Efes'in iyi bir takım olduğuna vurgu yapan İtalyan basketbolcu, "Sezonun ilk maçı olacağı için çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Çok önemli bir maç. Sezona kupayla başlama şansımız olacak. İyi şut atanın kazancağı bir maç olacak. İyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Fenerbahçeli taraftarlardan övgüyle bahseden ve geçen sezon Belgrad'daki Dörtlü Final'deki atmosferi unutamayan Melli, "Çok kaliteli ve iyi bir taraftarımız var. Bize güvenmeye devam etsinler. Geçen sezon olduğu gibi yine bize destek olsunlar." diyerek sözlerini tamamladı.

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"Hedefimiz yine Dörtlü Final"
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