Potanın perileri farklı kaybetti

İspanya
'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası
B Grubu'ndaki son maçında Milliler, Avustralya
'ya 90-64 yenildi. Maça Cambage'in skorer oyunuyla başlayan Avustralya, 5. dakikada Allen'ın isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 17-7.
Avustralya periyodu 14 sayıyla tamamlayan Cambage'in skorer oyunuyla, ilk çeyreği 32-19 üstün geçti. İkinci periyoda da iyi giren Avustralya, Cambage'in 11'de 11 iç saha isabetiyle farkı daha da açtı ve soyunma odasına 53-33 önde gitti. Son 10 dakikaya 75-49 üstün başlayan Kangurular maçtan da 90-64 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi Avustralya'da 25 sayı kaydeden Cambage olurken, millilerde çift haneye 11 sayıyla Holingsvorth ulaştı.
Grubumuzdaki diğer karşılaşmada Arjantin'i 75-70 mağlup eden Nijerya grubu ikinci bitirdi. Rakip Fransa
B Grubu'nu 3. tamamlayan Milliler, çeyrek final için A Grubu ikincisi Fransa ile bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek.