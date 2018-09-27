Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapılan 4 karşılaşmayla çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor- Finalspor: 91-77

Petkimspor- Ankara DSİ: 96-73

Akhisar Belediyespor- Sigortam.net İTÜ: 64-60

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor: 82-70

Bu sonuçların ardından Bursaspor, Petkimspor, Akhisar Belediyespor ve Mamak Belediye Yeni Mamakspor yarı finale yükseldi.

Organizasyonda yarı final maçları yarın oynanacak.