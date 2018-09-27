Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapılan 4 karşılaşmayla çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu.
Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Bursaspor- Finalspor: 91-77
Petkimspor- Ankara DSİ: 96-73
Akhisar Belediyespor- Sigortam.net İTÜ: 64-60
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor: 82-70
Bu sonuçların ardından Bursaspor, Petkimspor, Akhisar Belediyespor ve Mamak Belediye Yeni Mamakspor yarı finale yükseldi.
Organizasyonda yarı final maçları yarın oynanacak.