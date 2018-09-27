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Erkekler 'nda çeyrek final heyecanı

Basketbol Federasyonu tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Erkekler Federasyonu Kupası'nda çeyrek final maçları oynandı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 23:27
Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapılan 4 karşılaşmayla çeyrek final maçları tamamlandı ve yarı finale yükselen ekipler belli oldu.

Çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Bursaspor- Finalspor: 91-77

Petkimspor- Ankara DSİ: 96-73

Akhisar Belediyespor- Sigortam.net İTÜ: 64-60

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-OGM Ormanspor: 82-70

Bu sonuçların ardından Bursaspor, Petkimspor, Akhisar Belediyespor ve Mamak Belediye Yeni Mamakspor yarı finale yükseldi.

Organizasyonda yarı final maçları yarın oynanacak.

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