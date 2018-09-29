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2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda final günü

Basketbol 2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın finalinde ile karşılaşacak. Kadın basketbol tarihinin en başarılı iki ülkesini karşı karşıya getirecek bu dev karşılaşma bugün TSİ 22.00'da oynanacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 30.9.2018 00:52
2018 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda final günü

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada, yarı final ile 5-8'incilik klasman maçları sona erdi.

İlk yarı final karşılaşmasında Belçika'yı 93-77 mağlup eden , tarihindeki 10'uncu dünya şampiyonluğuna ulaşmak amacıyla final maçına çıkmaya hak kazandı.

Diğer yarı final müsabakasında ise ev sahibi İspanya'yı 72-66'lık skorla geçen , finalde ABD'nin rakibi oldu. Avustralya, 2006'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

Klasman maçlarında Fransa, Nijerya'yı 84-62, Çin ise Kanada'yı 76-71 mağlup etti.

Turnuvada yarın, ABD-Avustralya finalinin yanı sıra 5'incilik maçında Fransa ile Çin, 7'incilik müsabakasında ise Kanada ile Nijerya karşılaşacak.

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