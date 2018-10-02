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Karşıyaka'da Henry takıma katılıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında cumartesi günü saat 15.15'te Tofaş'ı ağırlayacak 'da Çin Ligi'nde takımı final oynadığı için hazırlık dönemini kaçıran yeni transferlerden geliyor.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:06
Karşıyaka'da Henry takıma katılıyor

Çin NBL Ligi'nde finale çıkan takımı Hunan, Shaanxi'yle oynadığı seriyi 4-0 kaybeden Henry'nin Tofaş maçı öncesi yarın İzmir'de olması bekleniyor.
Karşıyaka, Henry'e hazırlık dönemini kaçırdığı için sözleşme gereği 20 bin dolar ceza kesmişti. Yeşil kırmızılılar, tecrübeli şutör guardın gelişiyle lig ve FIBA Europe Cup maratonu öncesi tam kadro olacak.

FIBA'yla temas kurarak transfer yasağı kapsamında kesinleşmiş eski borcunu taksitlendiren Karşıyaka, ilk taksidi yatırarak 7 yeni transferine lisans çıkarmaya çalışıyor.

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Karşıyaka'da Henry takıma katılıyor
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