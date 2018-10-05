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TBF'den açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Basketbol Kulübü'nün Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını kendilerine bildirdiğini açıkladı. Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecek.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:21
TBF'den Trabzonspor açıklaması

TBF, Basketbol Kulübü'nün ligden çekilme kararının federasyona ulaştığını açıkladı. Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Basketbol Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na göndermiş olduğu resmi yazı ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonuna katılmama kararını bildirmiştir.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonunda 15 takım ile oynanacak olup, fikstürde Trabzonspor ile karşılaşması planlanan takımlar haftayı müsabaka yapmadan geçecektir."

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TBF'den Trabzonspor açıklaması
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