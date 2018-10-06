Karşıyaka fark yedi, yuhlandı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-19 sezonunun ilk hafta maçında Pınar Karşıyaka evinde Tofaş'a 27 sayı farkla 82-55 mağlup oldu.

Karşıyakalı taraftarlar maçın sonunda rakip oyuncuları alkışlarken, kendi takımlarını yuhaladı. Konuk ekipte Mejia, Karşıyaka'da ise Marei 16 sayıyla en skorer isimler oldu.

İlk periyotta pota altından Marei ile etkili olan Pınar Karşıyaka karşısında dış atışlarla skor üreten Tofaş, periyodu 8 sayı önde tamamladı: 11-19.

İkinci çeyreğe Chatman'in 3 sayılık basketiyle başlayan Kaf-Kaf'a konuk ekip Yiğit'le karşılık verdi. Yeşil-kırmızılılar üst üste hücumlardan boş dönerken Tofaş müsabakanın 15. dakikasında farkı 18 sayıya (14-32) çıkardı. Bursa temsilcisi Mejia ve Harper'ın etkili oyunuyla soyunma odasına 24 sayı üstün girdi: 19-43.

Üçüncü periyoda istekli başlayan Pınar Karşıyaka Chatman, Gailius ve Berk'le farkı eritmeye çalışsa da üst üste yapılan hatalar sonrası Tofaş oyuna iyice ağırlığını koydu ve son bölüme 31 sayı önde girdi: 30-61.

Final periyodunda rahat bir oyun sergileyen Tofaş, müsabakadan 82-55'lik galibiyetle ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Alper Özgök (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xx) 10, İlkan (x) 1, Walker (x) 2, Marei (xx) 16, Gailius (xx) 11, Egemen (x), Chatman (xx) 7, Tayfun (x) 5, Erdi (xx) 3, Görkem (x)

TOFAŞ: Kadji (xxx) 7, Muhsin (xx) 4, Mejia (xxx) 16, Garrett (xxx) 7, Harper (xxx) 13, Barış (xx) 3, Yiğit (xxx) 8, Withey (xxx) 8, Berkan (xx) 4, Mustafa (xx) 4, Emre (xx) 2, Mert (xx) 6

1.PERİYOT: 11-19

İLK YARI: 19-43

3.PERİYOT: 30-61

5 FAUL: Muhsin (35.00) (Tofaş)