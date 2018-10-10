Euroleague'de en iyi 20'nin 4'ü Türkiye'den

2018-19 sezonu için perdelerini yarın açacak olan Turkish Airlines Euroleague'de Türkiye, üç takımla temsil edilecek. Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka da kadrolarını bir yandan korurken, bir yandan yaptığı takviyelerle güçlendirmeye çalıştı. Özellikle Fenerbahçe ve Efes'in önemli isimleri, Avrupa basketbolunun gözde oyuncuları konumunda.

Eurohoops'un Euroleague'in en iyi 100 oyuncusunu seçtiği derlemesinde ilk 20'ye Fenerbahçe'den Jan Vesely (6), Kostas Sloukas (9) ve Nicolo Melli (12) girmeyi başardı. Anadolu Efes'in geçen yıl NBA'in iddialı ekiplerinden Boston Celtics'ten transferi Shane Larkin de listede yer aldı. Başarılı gard, Avrupa'nın en iyi 19'uncu oyuncusu olarak kendine yer buldu. Listenin zirvesinde ise Panathinaikos'tan Nick Calathes var.

AÇILIŞ ANADOLU EFES'TEN

Turkish Airlines Euroleague'de sahne alacak ilk temsilcimiz, Bayern Münih'e konuk olacak Anadolu Efes olacak. Maç yarın saat 21.30'da başlayacak. Darüşşafaka ise son şampiyon Real Madrid deplasmanında saat 22.00'de parkeye çıkacak. Haftanın son maçında ise Fenerbahçe, 12 Ekim Cuma günü saat 20.45'te Gran Canaria'yı konuk edecek.

FAVORİ CSKA PLASE F.BAHÇE

Türkiye'nin yasal bahis platformu İddaa'nın oranlarına göre Turkish Airlines Euroleague'in en büyük iki favorisinden birisi temsilcimiz Fenerbahçe. Rus ekibi CSKA Moskova'ya 3.10'luk oran verilirken, sarı-lacivertlilerin şampiyonluğuna 1'e 3.30'luk bir öngörüde bulunuldu. Anadolu Efes'e 1'e 15, Darüşşafaka'ya ise 1'e 100'lük şans tanınıyor.

Son şampiyon Real Madrid, Euroleague tarihinin en başarılı takımı olarak dikkat çekiyor. Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid'i Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla takip etti.

TEKNİK FAULLERDE KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Turkish Airlines Euroleague'de yeni sezon için bazı kural değişikliklerine gidildi. Bu değişikliklerden en önemlisi teknik faul için verilen cezada yapıldı. Teknik faul çalındığında hücum eden ekip, bir serbest atış kullanacak fakat oyun faul çalındığında topa sahip olan takımın hücumu ile devam edecek. Bir diğer önemli değişiklik de savunma oyuncularının belli zamanlarda oyunu yavaşlatmak için yaptıkları faulleri durdurmak. Son çeyrek ya da uzatmanın son 2 dakikasında karşı sahada yapılan fauller teknik faul ile cezalandırılacak.