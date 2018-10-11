Avrupa’nın yıldızları için sahne vakti geldi

THY
Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu, bugün başlıyor. Türkiye'den Anadolu Efes
, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği THY Euroleague'in ilk haftasında bugün ve yarın sekiz karşılaşma oynanacak. Anadolu Efes, bugün 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih
'e Audi Dome'da konuk olacak. Darüşşafaka Tekfen ise son şampiyon Real Madrid
ile deplasmanda 22.00'de karşılaşacak. Üç sezon üst üste final oynayan ve 2016- 17'de bu kupayı kazanan Fenerbahçe yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.