EuroLeague'de Fenerbahçe parkeye iniyor! Fenerbahçe Gran Canaria maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague ilk hafta maçında İspanyol ekibi Gran Canaria karşısında sezonu açıyor. İki sezon önce EuroLeague Şampiyonu olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ise kupayı finalde kaybetmişti. Seyircisinin de desteğiyle Gran Canaria'yı konuk edecek sarı kanaryalar, EuroLeague'e iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fenerbahçe maçı öncesinde de birçok taraftar 'Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizde Fenerbahçe Gran Canaria saat kaçta hangi kanalda? sorusuna yanıt verirken temsilcimiz Fenerbahçe'nin yaz dönemine ilişkin yaptıkları hakkında bir haber maratonu hazırladık.

FENERBAHÇE - GRAN CANARİA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA CANLI YAYINLANACAK?

12 Ekim Cuma günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Sports Haber (Şifresiz) canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, bu sezon iki resmi maça çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes'e 62-65 mağlup olan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 geçmeyi bildi. Beşiktaş mücadelesinde Kostas Sloukas 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund, Nicolo Melli 14 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist, Sinan Güler de 14 sayılık katkı verdi.

Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı mücadelelerde ise şu skorları almıştı:

Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı

Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe

AX Milan 79-74 Fenerbahçe

Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe

Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe

Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan

Fenerbahçe 86-76 CSKA

Fenerbahçe 94-92 Maccabi

Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe