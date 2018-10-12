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: İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettik

'nde sezonun ilk maçında 'yı 97-72 mağlup eden 'nin Sırp başantrenörü maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiklerini vurgulayan Obradovic, "Oyuncularımı güzel maç için tebrik ediyorum" dedi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 23:35
Zeljko Obradovic: İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettik

Başantrenörü , karşısında ilk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiklerini söyledi.

Fenerbahçe, THY Euroleague'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı İspanya ekibi Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Euroleague'de olmayı hak eden bir takım ile oynadık. Herkes merak ediyordu. İspanya'da 3 maç oynadılar. Savunma ve hücumda yüksek ritimle oynuyorlar. Çok fazla üç sayı kullandılar. Hücum ribauntlarına da gittiler. Bizim için iyi olan üçlüklerinin iyi olmaması. Kontrol altına aldık. İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettiğimize inanıyorum. Sezon içerisinde Gran Canaria'nın iyi bir takım olacağını göreceksiniz. Takımın performansından da çok memnunum. Oyuncularımı güzel maç için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Obradovic, ayrıca sezon içerisinde 80'e yakın maç yapacaklarını belirterek, her oyuncunun desteğinin olması gerektiğini söyledi.

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Zeljko Obradovic: İlk çeyrekten son çeyreğe kadar oyunu kontrol ettik
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