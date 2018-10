Ertuğrul Erdoğan: En iyi oyunumuzu son çeyrekte oynadık

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Son üç maçımızı talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. İşin kötü yanı sürekli tekrarlayan hataları yaparak kaybediyoruz. İlk yarı çok top kaybettik. İkinci yarı iyiydik. Sadece 3 top kaybı yaptık. En iyi oyunumuzu son çeyrekte oynadık. Onları sadece 11 sayıda tuttuk. Takımımı tebrik ediyorum."

Genç bir takım olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Rakibimiz zaman zaman beş kısa oyuncuya döndü. Bizim için alışılmış bir şey değildi. Galibiyet için mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Kazanarak kredimizi artırmalıyız. Sonraki maçlarda umarım iyi performans sergileriz." diye konuştu.

DİANA : "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Germani Brescia Leonessa Başantrenörü Andrea Diana, kritik hatalar yaparak maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Şut tercihlerinde takım olarak hatalar yaptıklarını belirten Diana, "Maçta her topun, her pozisyonun çok büyük bir değeri var. Ancak bunun değerini bildiğimizi düşünmüyorum. Maçta 8 sayı öne geçtiğimiz bölümler oldu. Bu bölümden sonra her kritik topta hata yaptık. Takım olarak iyi hücum etmedik, birlikte kalamadık. Bu konuda üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini aktaran İtalyan başantrenör, şunları kaydetti:

"Takımıma güveniyorum. İtalya Ligi'nden daha farklı bir yarışmada bulunuyoruz. Bunu anlamamız gerek. Burada hatalarınızı çok çabuk, çok sert cezalandıran takımlar var. Galatasaray bunlardan biriydi. Maçın ritmini son çeyrekte kaybettik. Ayrıca taraftarları da çok iyi atmosfer oluşturdu."