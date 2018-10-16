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heyecanı başlıyor

’de 2017-18 sezonu yarın sabaha karşı oynanacak iki maçla başlıyor. Açılışta lı Piledelphia 76ers, Doğu’nun favorilerinden Boston’a konuk olacak.

Giriş Tarihi: 16.10.2018
NBA heyecanı başlıyor

Basketbolseverler için uykusuz geceler başlıyor. 'de 2018-19 sezonu, yarın sabaha karşı oynanacak -Philadelphia 76ers ve Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder maçlarıyla start alacak. Bu sezon milli oyuncularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Ömer Aşık'ın mücadele edeceği ligin ikinci gününde ise 11 karşılaşma yapılacak. Ersan'ın 11, Ömer'in 9, Cedi ve Furkan'ın ise NBA'deki ikinci yılları olacak.

2018-19 sezonunun ilk maçında, LeBron James'in Batı Konferansı'na gitmesiyle Doğu'nun en büyük favorileri haline gelen Boston Celtics ile Philadelphia 76ers mücadele edecek. da bu maçta 76ers forması giyecek.

CEDİ TORONTO'YA!

Ersan ve Cedi ise ikinci gün sahaya çıkacak. Ersan'ın forma giydiği Milwaukee Bucks, Hornets'a, Cedi Osmanlı Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak. İltihabi bir bağırsak hastalığı olan Crohn yüzünden 2017'nin şubat ayından bu yana sadece 18 maça çıkabilen Ömer Aşık, bu kez de artrit (eklem iltihabı) sebebiyle forma giyemeyecek. Dönüş tarihi belirsizliğini koruyan Ömer'in takımı , sezonu, 3. gün 76ers deplasmanında açacak.

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NBA heyecanı başlıyor
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