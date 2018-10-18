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Darüşşafaka, 'yı zorladı ama yıkamadı

; 'nde, ilk yarısını 38-31 önde kapattığı maçta Rus temsilcisi 'ya 80-75 yenildi ve turnuvada oynadığı üçüncü karşılaşmada ikinci mağlubiyetini aldı.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 21:53 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 21:57
Darüşşafaka, CSKA Moskova'yı zorladı ama yıkamadı

'nde mücadele eden temsilcimiz , normal sezonda çıktığı üçüncü maçta 'ya 80-75 mağlup oldu ve ikinci mağlubiyetini aldı. İlk yarıyı 38-31'lik üstünlükle tamamlayan ve maçın son 50 saniyesine 4 sayı farkla geride giren temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.

Rus ekibi bu sonuçla ligde oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılırken temsilcimiz ikinci mağlubiyetini aldı.

CSKA MOSKOVA 80-75 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN
CSKA Moskova 19-17 Darüşşafaka Tekfen | 1. PERİYOT SONUCU
CSKA Moskova 31-38 Darüşşafaka Tekfen | İLK YARI SONUCU
CSKA Moskova 57-48 Darüşşafaka Tekfen | 3. PERİYOT SONUCU

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Darüşşafaka, CSKA Moskova'yı zorladı ama yıkamadı
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