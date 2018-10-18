Darüşşafaka, CSKA Moskova'yı zorladı ama yıkamadı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, normal sezonda çıktığı üçüncü maçta CSKA Moskova'ya 80-75 mağlup oldu ve ikinci mağlubiyetini aldı. İlk yarıyı 38-31'lik üstünlükle tamamlayan ve maçın son 50 saniyesine 4 sayı farkla geride giren temsilcimiz sahadan galibiyetle ayrılmayı başaramadı.

Rus ekibi bu sonuçla ligde oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılırken temsilcimiz ikinci mağlubiyetini aldı.

CSKA MOSKOVA 80-75 DARÜŞŞAFAKA TEKFEN

CSKA Moskova 19-17 Darüşşafaka Tekfen | 1. PERİYOT SONUCU

CSKA Moskova 31-38 Darüşşafaka Tekfen | İLK YARI SONUCU

CSKA Moskova 57-48 Darüşşafaka Tekfen | 3. PERİYOT SONUCU

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