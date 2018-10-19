Khimki - Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? | EuroLeague 3.hafta

Turkish Airlines EuroLeague üçüncü hafta maçları için heyecan dorukta. Temsilcimiz Anadolu Efes, Moskova deplasmanında Khimki'ye konuk oluyor. İlk hafta karşılaşmasında Bayern Münih'e konuk olan ve üstün bir oyunla 90-71'lik skorla parkeden galip ayrılan Efes, ikinci hafta müsabakasında ise Zalgiris'e 93-79 yenildi. Euroleague üçüncü hafta karşılaşmasında ikinci galibiyetini alma parolasıyla sahacak çıkacak olan temsilcimizin maçı oldukça merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes maçı saat kaçta hangi kanaldan yayınlanacak?
Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanacak zorlu karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4 kanalından canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz, Euroleague ilk hafta maçında Bayern Münih'le deplasmanda karşılaşmış ve 90-71'lik skorla galip ayrılmıştı. İkinci hafta müsabakasında sahasında Zalgiris'i konuk eden lacivert beyazlılar, rakibine 93-79 yenilmişti.
Rakip Khimki ise iki maçından da yenigiyle ayrıldı. Rus ekibi, ilk maçında konuk ettiği Olympiakos'a 87-66, ikinci hafta karşılaşmasında ise temsilcimiz Fenerbahçe'ye 93-85 mağlup oldu.
AVRUPA ARENASINDA 624. MAÇ
Avrupa arenasındaki 624. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 623 karşılaşmada 341 galibiyet ve 282 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 54,7) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 376. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 375 karşılaşmada 184 galibiyet ve 191 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 49,1) elde etti.
Anadolu Efes ile Khimki, Avrupa kupalarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan iki karşılaşmadan da temsilcimiz mağlup ayrıldı.