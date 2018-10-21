Fenerbahçe'den buruk zafer

Fenerbahçe ligde 3. maçını da kazanırken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ilk yenilgisini yaşadı.

Tempolu başlayan maçın ilk dakikasında iki takım da kolay bir şekilde potaya gitti. Basit top kayıplarının yaşandığı ilk 5 dakikayı Fenerbahçe, Melli'nin skorer oyunuyla 10-7 önde geçti. İlk çeyrek Fenerbahçe'nin 21-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte Kalinic'i devreye sokan Fenerbahçe, 14. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 23-35. Hücumda tempoyu düşürmeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 18 sayı farkla 52-34 önde gitti.

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Üçüncü çeyrekte rahat sayılar bulan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 24'e çıkardı: 40-64. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-51 üstün girdi.

Son çeyrekte üst üste 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe, 34. dakikada farkı 34'e yükseltti: 53-87. Sarı-lacivertliler sahadan 98-69 galip ayrıldı.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Osman Sinan İşgüder, Alper Özgök, Duhan Köyiçi

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Armstead 8, Hayes 10, Eldridge 8, Tiby 9, Williams 18, Berkay Candan 5, Deniz Kılıçlı, Merthan Mutlu 4, Oğulcan Baykan 3, Uğur Hortum, Arda Erdoğan 3, Yiğit Can Vardal 1

FENERBAHÇE: Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 12, Kalinic 17, Melli 16, Ahmet Düverioğlu 4, Ennis, Egehan Arna 7, Guduric 13, Vesely 6, Ali Muhammed 14, Barış Hersek, Efe Ergi Tırpancı 7

1. PERİYOT: 20-21

DEVRE: 34-52

3. PERİYOT: 51-72