Pınar Karşıyaka ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla, ilk haftayı bay geçen turuncu-lacivertliler ligde 2. kez mağlup olurken, konuk ekip ise ligde ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 3. dakikayı 8-2 üstün bitirdi. Kulig, Babic ve Holloway ile tempoyu yakalayan turuncu-lacivertliler, 8. dakikada 17-14 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Babic'in basketiyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 11. dakikada farkı 11 sayıya (29-18) çıkardı. Berk İbrahim Uğurlu ve Henry ile hücumda etkinliğini artırarak dış atışlardan üst üste isabetler bulan Pınar Karşıyaka, 15. dakikada beraberliği (33-33) yakalarken, 16. dakikanın başında da öne geçti: 33-35. Çeyreğin son bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, konuk ekip boyalı alandan bulduğu basketlerle soyunma odasına 47-42 önde gitti.

İkinci yarıya Mehmet Yağmur ve Kulig'in basketleriyle giren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 7 sayı bularak 23. dakikada 49-48 öne geçti. Çeyreğin ikinci bölümünde savunmada sertliği artıran Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ın arka arkaya kaydettiği sayılarla 29. dakikada öne geçti: 58-60. Turuncu-lacivertliler, Kulig ve Mehmet Yağmur'la yeniden üstünlüğü yakalasa da (62-60) konuk ekip Walker'ın son saniye üçlüğüyle final periyoduna 63-62 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hücumda iyi başladı. Ev sahibi ekip, 32. dakikada 66-63'lük üstünlüğü yakaladı. Periyodun ortaları başa baş geçerken, Pınar Karşıyaka 35. dakikada beraberliği sağladı: 71-71. Turuncu-lacivertliler, Kulig ve Holloway'in peş peşe bulduğu basketlerle 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 79-77. Karşılaşmanın son bölümleri oldukça çekişmeli geçerken Pınar Karşıyaka, Walker'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle bitime 1 dakika 20 saniye kala yeniden beraberliği yakaladı: 82-82. İzmir ekibi, Marei ve Walker'ın basketleriyle son 27 saniyeye 86-82 önde girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, molanın ardından Holloway'in turnikesiyle bitime 19 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 84-86. Walker'ın serbest atış isabetleriyle üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, maçı 89-84 kazandı.

SALON: Cebeci Spor Kompleksi

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ali Şakacı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Holloway 27, Mehmet Yağmur 8, Babic 10, Kulig 31, Semih Erden 6, Mert Gizir, Sabahattin Can Göndür, Thompson 2, Minchev, Mert Çevik

PINAR KARŞIYAKA: Walker 18, Henry 10, Gailius 5, İlkan Karaman 14, Marei 25, Akif Egemen Güven, Berk İbrahim Uğurlu 17, Erdi Gülaslan, Tayfun Erülkü, Chatman?

1. PERİYOT: 27-18

DEVRE: 42-47

3. PERİYOT: 62-63