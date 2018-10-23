Fenerbahçe’nin bitmeyen kâbusu

F.Bahçe'nin Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinin kırılması herkesi üzerken, bu konuda sarı-lacivertlilerin kabarık bir dosyası var. F.Bahçe için kabus 26 Mart 2015'te başladı. Karşıyaka maçında aşil tendonu kopan Ricky Hickman
359 gün sahalardan uzak kaldı. Virüs ertesi sezon Jan Vesely
'ye sıçradı. 20 Mart 2016'da ve yine bir Karşıyaka maçında Çek pivot aşil tendonundan sakatlanıp, 6 hafta oynamadı.
Yeni sezonda sırada Bogdan Bogdanovic
vardı. 26 Ekim'deki Zalgiris maçında sağ ayak bileği burkulan Sırp yıldız Ocak 2017'de takıma dönebildi. Bogdanovic'e sevinen Kanarya 27 Şubat'ta Kostas Sloukas
'ın menisküs sakatlığıyla bir daha sarsılıyordu. Ali Muhammed
ve Kalinic
sakat başladıkları
geçen sezonun
neredeyse yarısını
kaçırdı. Üstüne
de 5 Ocak 2018'deki
Baskonia maçında Nunnally
smaç
yaparken kötü bir
şekilde yere düşüp
sağ el tarak kemiğini
kırdığı için 1 ay
oynayamamıştı. ENNİS
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Bld. maçında sakatlanan Ennis için birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı. NUNNALLY
Smaç yaparken düşen Nunnally başını yere çarpmış ve sağ el tarak kemiğini kırmıştı. VESELY
Vesely'nin yokluğunda F.Bahçe, Real Madrid'i süpürüp F4'e kalmıştı. SLOUKAS Kostas Sloukas
aşil tendonundan sakatlanıp, 1 ay sarı-lacivertli formadan uzak kalmıştı.