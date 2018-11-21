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Kanarya derbiden 100’ünün akıyla çıktı

8’inci hafta mücadelesinde iki temsilcimiz kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Darüşşafaka Tekfen’e 21 sayı fark atarak, galibiyete uzandı

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Kanarya derbiden 100’ünün akıyla çıktı
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde yedinci harikasına Türk derbisinde imza attı. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti. Kanarya, Ali Muhammed, Melih, Guduric, Lauvergne ve Vesely'nin skorer oyunuyla Daçka savunmasını çaresiz bırakırken, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı. Fenerbahçe, ayrıca Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 300'üncü kez kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Melih Mahmutoğlu 16, Ali Muhammed 15, Guduric, Vesely ve Lauvergne de 13'er sayıyla farklı galibiyette başrolü oynadı. Avrupa kupalarında temsilcilerimizin aldığı diğer sonuçlar: EuroCup C Grubu: Türk Telekom- Asvel: 78-83. FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: Banvit- UCAM Murcia: 62-63.
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Kanarya derbiden 100’ünün akıyla çıktı
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