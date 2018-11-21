Kanarya derbiden 100’ünün akıyla çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde yedinci harikasına Türk derbisinde imza attı. Sarı-lacivertli takım, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 mağlup etti. Kanarya, Ali Muhammed, Melih, Guduric, Lauvergne ve Vesely'nin skorer oyunuyla Daçka savunmasını çaresiz bırakırken, parkeden 21 sayı farkla galip ayrıldı.Melih Mahmutoğlu 16, Ali Muhammed 15, Guduric, Vesely ve Lauvergne de 13'er sayıyla farklı galibiyette başrolü oynadı. Avrupa kupalarında temsilcilerimizin aldığı diğer sonuçlar: EuroCup C Grubu:FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu: