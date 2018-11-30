Obradovic: Hayatta görmek istemediğim tek şey savaş

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, eline bir imkân geçmesi durumunda hayatta düzeltmek istediği en önemli şeyle ilgili, "Dünyanın neresinde olursa olsun hayatta bir daha görmek istemeyeceğim tek şey savaş olurdu" dedi ve şöyle devam etti: "Ekonomik adalet yok. Dünyada bir kara bir de güzel taraf vardır. Problemler nerede başlıyor, kimden kaynaklanıyor? Bunu anlamak kolay. Kim provoke ediyor. Günün sonunda hep alt sınıf, daha fakir olan insanlar fatura ödüyor." Öte yandan sarı-lacivertliler