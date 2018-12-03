12 Dev Adam son anlarda yıkıldı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4'üncü maçında Karadağ'a 71-66 yenildi. İlk yarı çekişmeli geçti... Milliler, soyunma odasına 38-37 üstün gitti.Dubljevic'in üçlükleriyle yanıt veren Karadağ, 28. dakikada 54-53 öne geçti ve son 10 dakika öncesi 58-55'lik avantajı yakaladı.İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana kadar 4'er sayı bulabildi.