12 Dev Adam son anlarda yıkıldı

Türkiye, FIBA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 4'üncü maçında Karadağ'a 71-66 yenildi. İlk yarı çekişmeli geçti... Milliler, soyunma odasına 38-37 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Berkan, Semih ve Doğuş'un sayılarıyla 9-0'lık seri yakalayan 12 Dev, farkı 8'e (51-43) çıkardı.
Dubljevic'in üçlükleriyle yanıt veren Karadağ, 28. dakikada 54-53 öne geçti ve son 10 dakika öncesi 58-55'lik avantajı yakaladı. Hücum ritmini koruyan Karadağ, 31. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 64-55.
İki takım da bitime 2 dakika 52 saniye kalana kadar 4'er sayı bulabildi. Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle 1 dakika 23 saniye kala fark 3'e indi: 69-66. Akabinde Karadağ, hücumdan eli boş dönerken, önce Semih'in sportmenlik dışı faulden doğan atışları kaçırması ardından top kayıpları yenilgiyi getirdi.