Yeni transfer Ibekwe sağlık kontrolünden geçti

Geçtiğimiz günlerde Kayseri takımı ile anlaşan ABD'li basketbolcu şehre gelerek sağlık kontrolünden geçti. Kulüp yöneticisi Semih Tektaş ile hastaneye gelen Ifunanya Debbıe Ibekwe, bazı tetkiklerden geçti. 29 yaşındaki sporcu uzun forvet mevkiinde oynayen Ifunanya Debbıe Ibekwe, bugünden itibaren takıma katılarak yeni takımı ile İzmit Belediyespor hazırlıklarına başlayacak.

IBEKWE: "UMARIM İYİ BİR SEZON GEÇİRİRİZ"

Sağlık kontrolünde açıklamalarda bulunan 1.88 boyundaki basketbolcu, "İstanbul Üniversitesi'nde oynadığım zamanlardan tanıdığım bir şehre bir takıma geldi. burada olmaktan mutluyum. Umarım iyi bir sezon geçiririz" dedi.