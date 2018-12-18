Bahçeşehir ile kazandı Beşiktaş ile kaybetti!

BUGÜN NELER OLDU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'nin evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı yendiği maçta hem fair-play açısından güzel görüntüler yaşandı hem duygusal anlar... Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, aynı zamanda Beşiktaş yönetiminde oluşu sebebiyle maçın skoruna hem sevindi hem üzüldü. Yücel maç sonrası,diye konuştu.Maçın başında Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü anaokulu öğrencileri; Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Şube Müdürü Cihat Kumuşoğlu'na ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e kendi yaptıkları resimleri hediye ederken, renkli görüntülere imza attılar.TBL'de 11. haftanın en ilginç istatistiklerinden birisine Bahçeşehir Koleji imza attı ve Beşiktaş maçında tam 15 üçlük isabeti bularak rekorunu kırdı. Ligin yeni takımı daha önce Telekom ve Fenerbahçe maçlarında 14 üçlük isabeti bulmuştu.