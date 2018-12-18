Bahçeşehir ile kazandı Beşiktaş ile kaybetti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'nin evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı yendiği maçta hem fair-play açısından güzel görüntüler yaşandı hem duygusal anlar... Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, aynı zamanda Beşiktaş yönetiminde oluşu sebebiyle maçın skoruna hem sevindi hem üzüldü. Yücel maç sonrası, "Kaç gündür bana aynı soru soruluyor: Bahçeşehir Koleji mi yoksa Beşiktaş mı? Tabii ki, bu maçta takım tutmadım. Bahçeşehir ile kazandım, Beşiktaş ile kaybettim. Fakat benim için kazanmak ya da kaybetmek değil, buradaki atmosfer önemliydi. Çok coşkulu, fair-play ruhu taşıyan, güzel bir maç izledik"
diye konuştu. FAİR-PLAY GÖSTERİSİ
Maçın başında Bahçeşehir Koleji Darıca Kampüsü anaokulu öğrencileri; Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Şube Müdürü Cihat Kumuşoğlu'na ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e kendi yaptıkları resimleri hediye ederken, renkli görüntülere imza attılar. BAHÇEŞEHİR'DEN ÜÇLÜK YAĞMURU
TBL'de 11. haftanın en ilginç istatistiklerinden birisine Bahçeşehir Koleji imza attı ve Beşiktaş maçında tam 15 üçlük isabeti bularak rekorunu kırdı. Ligin yeni takımı daha önce Telekom ve Fenerbahçe maçlarında 14 üçlük isabeti bulmuştu.