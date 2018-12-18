Kalınic: Geçen yıldan daha açız

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Kalinic, Euroleague'in internet sitesindeki bloga sezonla ilgili görüşlerini yazdı:Geçen sezonu yenilgiyle kapattık ve bu beynimizin içinde uzunca kaldı. Geçen yıla kıyasla daha aç olmamızın sebeplerinden biri de bu...Luka Doncic, NBA'de oynadığı basketbolla kaybettiğimiz finalin acısını biraz olsun dindiriyor.Mağlubiyetler olacak. Kimse devamlı kazanamaz. Bunda hemfikir olmalıyız. Tabii ki Real Madrid maçına not düşüldü, geçen yılki finalin rövanşı olacak. CSKA, Olympiakos, Panathinaikos ve Madrid ile küçük çekişmeler yarışı daha ilgi çekici kılıyor. Bu maçları oynamak oldukça eğlenceli.