Kanarya son nefeste uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13'üncü haftasında konuk ettiği Rus ekibi CSKA Moskova'yı 79-75 yendi. Mücadelede, çekişmeli geçti. CSKA, 32. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 60-67. Guduric ve Vesely ile oyundan kopmayan Kanarya, akabinde Datome ve Sloukas'ın sayıları ile 38. dakikada farkı 1'e çekti: 73-74. Datome ile 39. dakikada 75-75'lik eşitliği bulan F.Bahçe, bitime 59 saniye kala Vesely ile öne geçti: 77-75. Son bölümde ribauntları süpüren Kanarya, 79-75 kazanarak, 12'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında konuk ettiği Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yı 106-68 yendi. Beaubois 22, Motum 17, Simon 15, Moerman da 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 9. galibiyetini elde etti. Karadağ temsilcisi ise 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.