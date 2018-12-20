THY Avrupa Ligi'nde 9 maçlık galibiyet serisi ile 13 maçta 12 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'yı 79-75 yendiği maç, Avrupa basınında geniş yer buldu. Maçı "Geri dönüş"
başlığıyla veren Rusya'nın Championat gazetesinde, Rus temsilcisinin Fenerbahçe'ye 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığı yorumu yapıldı. "CSKA, Avrupa'nın en iyi takımına yenildi"
manşetini atan Rus Sport24'te Fenerbahçe'nin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığını yazdı. "Kazanmayı otopilota aldı, CSKA tarafından bile durdurulamadı"
başlığının atıldığı Yunanistan'ın Gazzeta.gr sitesinde, "Herkes bunu soruyor: Ne zaman kaybedecekler artık?"
yorumu yapıldı. Fransız gazetesi L'Equipe ise, sarı-lacivertlilerin 15 sayı geriden gelerek, CSKA Moskova'yı yenmesinin şok etkisi yarattığını vurguladı.
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugün Buducnost ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 22:00'den itibaren beINSPORTS HABER'den naklen yayınlanacak.