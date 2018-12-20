Ne zaman kaybedecekler?

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde 9 maçlık galibiyet serisi ile 13 maçta 12 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'yı 79-75 yendiği maç, Avrupa basınında geniş yer buldu. Maçıbaşlığıyla veren Rusya'nın Championat gazetesinde, Rus temsilcisinin Fenerbahçe'ye 39 dakika direndiği ancak 40. dakikada mağlubiyetten kurtulamadığı yorumu yapıldı.manşetini atan Rus Sport24'te Fenerbahçe'nin sadece 4 dakika içerisinde 19-0'lık seriyle CSKA'nın tüm emeklerini boşa çıkardığını yazdı.başlığının atıldığı Yunanistan'ın Gazzeta.gr sitesinde,yorumu yapıldı. Fransız gazetesi L'Equipe ise, sarı-lacivertlilerin 15 sayı geriden gelerek, CSKA Moskova'yı yenmesinin şok etkisi yarattığını vurguladı.Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde bugün Buducnost ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 22:00'den itibaren beINSPORTS HABER'den naklen yayınlanacak.