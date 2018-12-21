Luka Doncic'in 32 sayısı Dallas'a yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı iki karşılaşma ile devam etti. Miami Heat, AmericanAirlines Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 101-99'luk skorla mağlup etti ve 14. galibiyetini elde etti. Miami'de Josh Richardson 22 sayı, 7 asist ve Tyler Johnson 19 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Ligde 15. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 35 sayı, 12 asist ve 6 ribaundluk performansı galibiyete yetmedi. Houston'da ayrıca Eric Gordon 20 sayı, 3 asist ile oynadı.



DALLAS'TA ÜST ÜSTE 4. YENİLGİ

Los Angeles Clippers, Steplas Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Maverick'i 125-121 mağlup etti ve 18. galibiyetini aldı. Clippers'ta Danilo Gallinari 32 sayı, 6 ribaund, Lou Williams 26 sayı, 8 asist ile takımına katkıda bulundu. Üst üste 4. toplamda da 15. yenilgisini aladan Dallas'ta ise Luka Doncic'in 32 sayı, 5 asist ve 4 ribaundu maçı kazanmaya yetmedi. Doncic attığı 32 sayı ile NBA'de kişisel rekorunu kırdı.

NBA'de heyecan 10 karşılaşma ile devam edecek.