Beşiktaş, Banvit'e fark attı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Banvit'i 95-75 yendi.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 7. galibiyetine ulaşırken, Banvit ise 9. kez salondan yenik ayrıldı.

Karşılaşmaya peş peşe bulduğu basketlerle başlayıp, 10-2 üstünlük yakalayan Banvit karşısında pota altını iyi kullarak oyunu dengeleyen Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 11-10 öne geçti. Etkili savunma yaparak ev sahibi ekibin arayı açmasına izin vermeyen Banvit, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikaya 34-27 üstünlükle girdi. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, Buva'nın turnikesi sonrası 17. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 38-27. Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına da 46-35 galip durumda gitti.

Üçüncü periyoda temposunu koruyarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı'nın da katkısıyla skor üstünlüğünü devam ettirdi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya indirmeyi başaran Banvit, savunmada aynı performansı gösteremeyince, siyah-beyazlılar arayı tekrar açtı ve son çeyreğe 68-56 galip durumda girdi.

Ribauntlardaki üstünlüğünü son periyotta da devam ettiren siyah-beyazlı ekip, 6-0'lık seriyle başladığı çeyrekte farkı artırarak son 3 dakikaya 85-71 önde girdi. Dış atışlardan rahat basketler bulmaya başlayan ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (93-73) yükseltti ve karşılaşmayı 95-75 kazandı.



Salon: Akatlar

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Serhat Büker xx, Polat Parlak xx

Beşiktaş Sompo Japan: Burak xx 13, Duşan x 2, Erkan x 7, Kenan x 3, Samet x 4, Pressey xx 13, Gibson xx 9, Buva xxx 19, Benzing xx 10, Rich xx 14

Başantrenör: Dusko Ivanovic



Banvit: Şehmus xx 12, Ragıp x 2, Morgan xx 13, Perez xx 13, Oliver xx 15, İsmail x 2, Metehan x 2, Rıdvan x 5, Shelton xx 8, Neal x 3

Başantrenör: Ahmet Gürgen

1. periyot: 19-20 (Banvit lehine)

Devre: 46-35 (Beşiktaş Lehine)

3. periyot: 68-56 (Beşiktaş lehine)

IVANOVİC: "HÜCUMDAN MEMNUN KALDIM. TAKIM HALİNDE TOPU ÇOK İYİ DOLAŞTIRDIK"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Banvit'i 95-75 mağlup eden Beşiktaş Sompo Japan'da başantrenör Dusko Ivanovic, savunmadaki etkili oyunlarının sonuca yansıdığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanovic, "Banvit gibi genç ve enerjik bir takıma karşı oynamak zordur. Savunmada agresifliğimizi ortaya koyunca hücum da beraberinde geldi. Hücumdan memnun kaldım. Takım halinde topu çok iyi dolaştırdık. Böyle olunca sonuç da geldi. Bugün Banvit'in savunması yeterince sert değildi. Nasıl hücum etmemiz gerektiğini en iyi şekilde uyguladık." ifadelerini kullandı.

GÜRGEN: "GEREKEN SAVUNMAYI YAPAMADIK"

Banvit Başantrenörü Ahmet Gürgen, güçlü bir takıma karşı mücadele verdiklerini kaydetti.

Maçta savunma stratejilerini uygulayamadıklarını dile getiren Gürgen, şunları söyledi:

"Gereken savunmayı yapamadık. Bunun da en önemli nedeni, 5 numara pozisyonundaki oyuncularımızın hücumda ve savunmada görevlerini yerine getirememeleri. 1 ve 5 numaralarımız bugün sahada yoklardı. Basit hatalar yaptılar. Basketbol basit ama çok stratejik bir oyun. Konsantrasyon ve kararlılık anlamında mesafe kat etmemiz gerekiyor. Banvit gelişime çok açık bir takım. Umarım o gelişimi gösterirler ve hem savunmada hem hücumda böyle saçma sapan oynamayız."