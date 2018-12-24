Fener’in fiyakasını Aslan bozdu

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup ederek ezeli rakibine bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşattı. Galatasaray, bu sonuçla 7. galibiyetini alırken, maçın en skorer ismi 9 denemede 7 üçlük isabeti bulan ve 28 sayı atıp, 4 tane de asist yapan Aaron Harrison oldu. Tai Webster da 13 sayı ve 4 asistle galibiyetin mimarlarındandı. Galatasaray üç sayı çizgisinden 12/22 isabet yakalarken, Fenerbahçe 19'da 3'te kaldı.Galatasaray'da maç sonu büyük sevinç vardı. Takım kaptanı Göksenin Köksal da twitter hesabından "Namağlup takım yoktur Galatasaray ile oynamamış takım vardır" mesajı ile ezeli rakibine gönderme yaptı.25-16,18-22 (43-38),16-14 (59-52),25-22Göksenin 11, Harrison 28, Hayes 11, Webster 13, Auguste 8, Caner, Erol, Can 6, Arapovic 7Ahmet Düverioğlu 2, Ali 6, Melih 5, Lauvergne 7, Kalinic 10, Vesely 23, Sinan 2, Sloukas 8, Guduric 11Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Ahmet TatlıcıTahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, Afyon Belediyespor'u deplasmanda 79-77 yendi. Son periyotta 11 sayı geriden gelen Afyon, skora ortak olsa da Telekom, Landesberg'in 31 sayısı ile maçtan galip ayrıldı. Anadolu Efes de 13 üçlük isabeti bulduğu maçta Tofaş'ı deplasmanda 93-81 mağlup etti.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Çukurova Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 58 sayı farkla 117- 59 yendi ve 10'da 10 yaptı. İkinci sıradaki Hatay BŞB ise Galatasaray'ı 85-70 mağlup etti. Diğer sonuçlar: İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum: 75-61, Beşiktaş-Fenerbahçe: 61-77.