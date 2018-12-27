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, geçtiğimiz sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı Başantrenör ’e şampiyonluk yüzüğü ve teşekkür plaketi takdim etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 21:32
Darüşşafaka Tekfen, David Blatt’i unutmadı

Darüşşafaka Tekfen, geçen sezon EuroCup şampiyonluğu yaşadığı eski Başantrenörü David Blatt'i unutmadı.

THY Euroleague'in 15. haftasında oynanan Darüşşafaka Tekfen - Olympiacos maçı öncesinde eski Başantrenör David Blatt'e şampiyonluk yüzüğü ve plaket takdim edildi. Darüşşafaka'nın ardından Olympiacos'un başına geçen deneyimli çalıştırıcıya şampiyonluk yüzüğü ile teşekkür plaketini Darüşşafaka Başkanı Ümit Başkırt takdim etti.

Yapılan ödül takdiminin ardından Başkırt ve Blatt hatıra fotoğrafı çektirirken, Birleşik Amerikalı başantrenör, yeşil-siyahlı taraftarları selamladı.

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Darüşşafaka Tekfen, David Blatt’i unutmadı
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