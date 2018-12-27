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'ta Harper ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , ABD'li oyuncu ile yollarını ayırdı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 18:58
TOFAŞ'ta Harper ile yollar ayrıldı

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonu öncesi Rusya'nın Zenit-Saint Petersburg takımından transfer edilen 29 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrılma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, ULEB Avrupa Kupası son 16 turuna kalınamamasının ardından Türkiye ligindeki yabancı oyuncu statüsü nedeniyle kadroda daralmaya gidildiğine dikkat çekilerek, "Bu doğrultuda ABD'li oyuncularımızdan Demonte Harper ile karşılıklı anlaşılarak bugün itibarıyla yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TOFAŞ'ta Harper ile yollar ayrıldı
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