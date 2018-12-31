F.Bahçe fırtınası

BUGÜN NELER OLDU

THY Avrupa Ligi'nde hafta içinde İspanyol devi Real Madrid'i yenmeyi başaran Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de hata yapmadı. 13. hafta mücadelesinde Ülker Spor Salonu'nda Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşan sarı-lacivertliler, parkedengalip ayrılarak, liderliğini sürdürdü. Kanarya'da, Vesely ve Guduric de 12'şer sayıyla skora katkı yaptı. Fenerbahçe 12. maçında 11. galibiyetini aldı. Darüşşafaka ise 12. maçında 7. mağlubiyetini tattı.