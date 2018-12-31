Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Furkan Korkmaz'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

'de oynayan milli basketbolcu , takımı 'ın 'a yenildiği karşılaşmada 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalma üretti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 10:29
Furkan Korkmaz'dan Trail Blazers potasına 10 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Portland Trail Blazers'a 129-95 kaybettikleri maçta 10 sayı attı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Philadelphia 76ers mücadelesini 129-95 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum, 35 sayıyla sahanın en skoreri oldu. El-Faruk Aminu 16 sayı, 8 ribaunt, Damian Lillard da 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu.

Yüzde 35,4 isabetle şut atan 76ers'ı, 19 sayı kaydeden Ben Simmons ve 14 sayı atan T.J. McConnell ayakta tutmaya çalıştı. Kenardan gelerek 22 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 3 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 109-107

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 104-113

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 95-89

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 105-103

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 129-95

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 121-114

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Korkmaz'dan Trail Blazers potasına 10 sayı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN