Fenerbahçe Beko - Saski Baskonia maçı

THY Avrupa Ligi 16. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek. 4 Ocak Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde 14 galibiyet ve bir mağlubiyetle zirvede bulunan Fenerbahçe Beko, son 11 maçını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli takım, Baskonia müsabakasından da üstün ayrılarak galibiyet serisini 12 maça çıkartmaya çalışacak.



Ligde 7 galibiyet ve 8 yenilgisi olan Baskonia ise averajla 10. sırada bulunuyor.



Fenerbahçe Beko, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan karşılaşmayı 74-72'lik skorla kazanmıştı.