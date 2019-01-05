Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Beşiktaş Sompo Japan 77-65 Adatıp Sakarya BŞB

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan evinde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan ligdeki 8'inci galibiyetini alırken, Adatıp Sakarya BŞB ise 9'uncu mağlubiyetiyle salondan ayrıldı.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Alp Karahan 12, Bora Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 40-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

5 FAUL: 36.00 Buva (Beşiktaş Sompo Japan) - 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol)